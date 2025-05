Serie A, quali sono le squadre più in forma? Sorprende la Lazio in classifica

Chi sono le squadre più in forma della Serie A? Quanto la Lazio è avanti o in ritardo rispetto alla concorrenza? Chi può essere la sorpresa di questo finale di stagione? Tutte domande che possono trovare risposte nel momento recente delle squadre italiane, andando a vedere i punti che hanno conquistato nelle ultime cinque giornate di campionato. In tal senso, sorprende la posizione della Lazio che, insieme alla Roma, è la terza squadra più in forma con 11 punti in cinque partite, due in meno rispetto al Napoli e quattro di ritardo dal Como, l'unica squadra riuscita a fare en plein.

Como 15 punti

Napoli 13 punti

Lazio 11 punti

Roma 11 punti

Atalanta 10 punti

Juventus 8 punti

Fiorentina 8 punti

Milan 7 punti

Inter 7 punti

Parma 6 punti

Venezia 6 punti

Bologna 6 punti

Torino 5 punti

Cagliari 4 punti

Genoa 4 punti

Udinese 4 punti

Hellas Verona 2 punti

Lecce 2 punti

Empoli 2 punti

Monza 0 punti

