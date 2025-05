Lazio, Maifredi è sicuro: "C'è una squadra favorita per la Champions..."

TUTTOmercatoWEB.com

Ai microfoni di Radio Anch'io Sport è intervenuto l'ex allenatore della Juve, Gigi Maifredi, che ha commentato la corsa Champions League, indicando come favoriti i bianconeri rispetto a Lazio, Roma, Bologna e Fiorentina:

"La Juventus ha il calendario più facile, l'ultima partita difficile è la prossima con la Lazio all'Olimpico. La Juve è una squadra che ha nelle sue corde la capacità di fare grandi partite e comunque non può non andare in Champions League. Per il Bologna sarà più facile vincere la Coppa Italia che andare in Champions, perchè ha tre partite di campionato sono impegnative. Ma attenzione al Milan, ha dei giocatori che se indovinano la partita, la vincono da soli".

