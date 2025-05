Lazio, la corsa all'Europa si infiamma: ecco tutto quello che devi sapere

Inter e Napoli sono matematicamente in Champions League, restano solo due posti da assegnare per completare il quadro delle partecipanti per l'edizione 2025/2026. L'Atalanta è la grande favorita. Si è presa il terzo posto e un vantaggio di cinque punti che andrà difeso nella prossima giornata contro la Roma per evitare di essere riavvicinata a due dalla fine e di rientrare in una bagarre europea epica e confusionaria. Tre squadre a quota 63 punti: la Juve (4°), la Roma (5°) e la Lazio (6°). Segue il Bologna (7°) con 62 punti e a quota 59 troviamo la Fiorentina (8°), con dietro il Milan (9°) a 54 punti, ma con una partita in meno.

LA CLASSIFICA E LA COPPA ITALIA - Attualmente la classifica parla chiaro per differenza reti e scontri diretti la Juve, a tre giornate dalla fine e ancora molti scontri diretti da giocare, andrebbe in Champions League, la Roma in Europa League e la Lazio in Conference League, con Bologna, Fiorentina e Milan fuori da tutto. Attenzione, però, perché c'è sempre l'incognita Coppa Italia. Chi la vince ha l'accesso diretto alla seconda competizione europea, ma se chi la vince si trova tra le prime cinque posizioni, allora si aggiungerebbe un posto per l'Europa League, con la Conference che sliterebbe alla settima posizione.

E LA FIORENTINA... - Rischia quindi la Fiorentina, ma esattamente come Bologna e Milan anche la Viola ha una via alternativa per l'Europa, oltre il campionato. La squadra di Raffaele Palladino è in semifinale di Conference, vincerla significherebbe strappare l'accesso diretto in Europa League. Ma cosa succede se la Fiorentina si dovesse qualificare anche per mezzo del campionato? Rientrando in quinta posizione (o sesta, ma dipenderà dalla Coppa Italia) non cambierebbe nulla, se invece dovesse piazzarsi in zona Conference e vincere l'attuale edizione, sarebbe la terza squadra in Europa League, ma nessuna italiana accederebbe alla terza competizione europea, senza alcuno slittamento di classifica.

ARRIVO A PARI PUNTI - Se alcune squadre dovessero arrivare a pari punti, come si trovano attualmente Juve, Roma e Lazio, valgono gli scontri diretti o la classifica avulsa nel caso di arrivo da tre squadre in su con il medesimo punteggio. Questi i criteri nel caso: differenza reti nella classifica avulsa, differenza reti generale, reti totali segnate, sorteggio.

