Lazio, il comunicato del club: "Resilienza, unità e passione senza limiti..."

A qualche ora dal termine della sfida vinta contro l'Empoli, la società ha diramato un comunicato tramite i canali ufficiali del club per sostenere la squadra in questo rush finale di stagione. Di seguito quanto si legge nella nota: "La compattezza, il cuore e la determinazione che avete mostrato, restando concentrati nonostante le pressioni esterne, sono motivo di orgoglio assoluto per la Società e per tutti coloro che amano i nostri colori. Siete l’esempio migliore di cosa significhi essere la Lazio: resilienza, unità e passione senza limiti".

"La Lazio non è semplicemente una squadra, ma una grande famiglia, un patrimonio comune che ci unisce tutti in un’unica grande emozione. Ora, davanti a noi c’è una sfida fondamentale contro la Juventus, un appuntamento cruciale per il nostro cammino stagionale. In campo porteremo tutta la nostra grinta, la nostra determinazione e quel senso profondo di appartenenza che ci ha reso unici fin qui. Avanti Lazio, avanti insieme verso il futuro che meritiamo!".

Pubblicato il 04/05