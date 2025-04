Lazio, hai avuto paura! Serve coraggio, ora o mai più

Fonte: Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it

Ci sono momenti in cui la storia ti tende la mano, e tu hai una sola scelta: stringerla.

Contro il Parma, la Lazio non l'ha stretta. L'ha guardata sfuggire.

Dal 2-0 subito al 2-2 recuperato passa un mondo di rimpianti, fischi, domande.

Non era una gara qualsiasi.

Era una chance da aggredire, una porta da sfondare.

Quella che avrebbe proiettato la Lazio nella dimensione Champions, quella che l’avrebbe lanciata davanti alla Roma e affiancata alla Juventus.

E invece la Lazio si è smarrita.

Non è caduta perché ha osato troppo.

È inciampata perché ha avuto paura.

Molle, insicura, frenata dalla tensione più che dal dispendio fisico.

Chi era allo stadio l’ha capito.

I fischi non sono nati dall’ingratitudine, ma dall’amore.

Quando hai un sogno a portata di mano, non puoi restare fermo. Devi lottare. Devi crederci.

Mandas ha tenuto viva una speranza che sembrava morire.

Pedro ha riacceso l’orgoglio con due lampi da campione vero.

Ma la realtà resta amara: un’occasione enorme è svanita.

Nessun alibi.

Sarebbe comodo prendersela con Tchaouna o Noslin, entrati proprio nel momento in cui la Lazio ha provato a rialzarsi.

Non è solo colpa del mercato, della società o del fato.

Questa – nel bene e nel male – è la stessa creatura che ci ha emozionato, quella che ha sfiorato la semifinale di Europa League.

Questa volta la colpa è della squadra, dell’allenatore, di chi è sceso in campo esitando, di chi ha dimenticato che la Lazio, quella vera, è quella che combatte fino alla fine, anche rischiando di cadere, ma senza mai smettere di provarci.

Adesso serve coraggio.

Serve cuore.

Serve fame.

Restano quattro finali.

Quattro battaglie che valgono tutto.

E può darsi che l’obiettivo sfumi.

Ma se la Lazio lotterà senza paura, nessuno potrà mai parlare di fallimento.

Lottate, lottiamo, sfidando l’incertezza.

A questo punto della stagione, l’insicurezza rischia di sgretolare ogni cosa.

Guardatevi dentro. E fatelo con coraggio.

Come ha ricordato la Curva Nord, citando l’immortale Felice Pulici:

"La Lazio non è solo una squadra di calcio. La Lazio ti cattura, ti entra dentro, ti sceglie. Quando c'è la Lazio di mezzo non c'è mai nulla di facile".



A chi ama davvero la Lazio non importa solo vincere.

Importa come si lotta.

Importa non tradire quel DNA che ha sfidato il destino, sempre.

Raccogliete ciò che potrete. Ma fatelo battendovi fino all’ultimo respiro.

Perché chi lotta, anche se cade, esce tra gli applausi.

Provateci. Fino alla fine.

