Lazio, l'arbitraggio di Colombo è da incubo: massacrato dai quotidiani. E il rigore...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Sono almeno due gli episodi che possono essere contestati all'arbitro Colombo in Empoli-Lazio, uno per parte. Per primi i toscani possono lamentare l'espulsione di Colombo, con un primo giallo corretto e un secondo decisamente eccessivo, essendo stato quello con Gigot un semplice contrasto di gioco e totalmente involontario (per quanto comunque falloso). Per secondi i biancocelesti possono obiettare sul mancato fischio nel finale di partita sul contatto tra Marianucci e Pedro, con il centrocampista di D'Aversa che entrando in scivolata - nella propria area di rigore - prima travolge l'esterno spagnolo e poi prende il pallone. Due valutazioni sbagliate che hanno cambiato il volto alla partita e che spiegano i pessimi voti dei quotidiani per l'arbitro Colombo, nella mattina seguente al match del Castellani.

CORRIERE DELLO SPORT - 4,5 - "L’entrata di Colombo (ok il primo giallo, da dietro su Rovella) su Gigot è, al massimo, un contrasto negligente, più vicino al contrasto di gioco. Gigot gli arriva da dietro, lui alza la gamba per cercare di colpire il pallone, non è da giallo mai" - e sul contatto Marianucci-Pedro - "Incredibile come né l’arbitro Colombo, né il VAR Abisso abbiano valutato da rigore l’entrata di Marianucci ai danni di Pedro: intervento da dietro, in scivolata, non prende mai il pallone (forse lo sfiora ma al termine dell’azione) ma solo la gamba dell’avversario. Rigore sempre e sempre da VAR".

IL MESSAGGERO - 4 - "Eccessiva severità sul secondo giallo all'omonimo Colombo, che aveva soltanto toccato Gigot. Colossale l'errore sul fallo da rigore (Marianucci) subito da Pedro e non sanzionato".

GAZZETTA DELLO SPORT - 5 - "Il secondo giallo a Colombo (38' p.t.) sembra eccessivo. L'intervento dell'attaccante empolese non pare degno sanzione. Anche il secondo giallo a Hysaj (ST a.t.) fiscale. Con lo stesso metro c'era (qualche minuto dopo) pure il secondo giallo a Cacace. Al 40° s.t. Marianucci ferma Pedro in area, spingendolo alle spalle e solo dopo intervenendo sul pallone: era rigore. Ai 6' s.t. annullato un gol a VitI per fuorigioco, L'arbitro convalida, il Var corregge la sua decisione".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.