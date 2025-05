F1 | Ferrari, la reazione contro McLaren: ecco l'aggiornamento

Un weekend tutto da dimenticare per la Ferrari. A Miami non solo il risultato è pessimo ma è scoppiata una bella polemica tra i piloti e il muretto box per via di una gestione della gara non proprio chiarissima. Le f1 news sulla Ferrari ormai pullulano e la speranza sta iniziando a diminuire, in attesa degli aggiornamenti, promessi per Imola, che dovrebbero rilanciare la corsa contro McLaren. Clicca qui di seguito fra le frecce per l'articolo completo su >>> FERRARI, SVILUPPI PER REAGIRE A MCLAREN <<<