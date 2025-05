Lazio, in trasferta la musica è diversa: i numeri sono incoraggianti

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Il successo di misura sull'Empoli ha permesso alla Lazio di agganciare il quarto posto e continuare a sognare la Champions. Se in casa gli uomini di Baroni faticano a trovare i tre punti, lontano dalle mura amiche la musica è completamente diversa, con il successo del Castellani che è l'undicesimo ottenuto in trasferta in questa stagione. I numeri positivi, però, non finiscono qui.

Come riferisce il Corriere dello Sport, il gol di Dia ha portato i biancocelesti a segnare in tre gare esterne consecutive per la prima volta nel 2025, filotto che non riusciva dalle cinque volte di fila registrate tra ottobre e dicembre. Quella contro i toscani, inoltre, è stata la terza vittoria consecutiva fuori casa, dato che non veniva registrato addirittura dal 2022 (quattro in quel caso). Quella fu anche l'ultima occasione in cui la Lazio vinse tre trasferte di fila con clean sheet, traguardo appena replicato dalla squadra di Baroni.



Insomma, esiste una Lazio all'Olimpico e una Lazio lontano da casa sua. I numeri in trasferta fanno sorridere, ma per arrivare in Champions League i biancocelesti dovranno tornare a vincere anche davanti ai propri tifosi.

