Agresti: "La Lazio ha un percorso favorevole. Il quarto posto darebbe..."

RASSEGNA STAMPA - La lotta Champions si fa sempre più incerta ed emozionante. I verdetti della 35ª giornata hanno portato l'Atalanta ad essere, ormai, praticamente certa del terzo posto, con Juventus, Roma, Lazio e Bologna racchiuse in due punti. Nel suo editoriale per La Gazzetta dello Sport, Stefano Agresti ha commentato proprio la bagarre per il quarto posto, sostenendo che ad essere decisivi potrebbero essere gli scontri diretti rimasti tra le quattro contendenti. Queste le sue parole:

"Qual è la favorita? Il calendario sembra dire Juve, anche se sabato deve affrontare la Lazio in trasferta (poi ha Udinese e Venezia), ma anche i biancocelesti hanno un percorso che potrebbe rivelarsi favorevole (sono i soli a dover giocare due partite in casa su tre, però l’unica trasferta è a Milano con l’Inter). I risultati recenti dicono Roma, perché in Serie A non perde da cinque mesi, dal 15 dicembre, e vince quasi sempre (14 delle ultime 19 gare). L ’esuberanza dice Bologna, che delle quattro contendenti è la più bella ma ha un punto in meno - che a questo punto del campionato può pesare - e la finale di Coppa Italia come elemento di disturbo. Un bel guazzabuglio, insomma. Tanto che alla fine potrebbero essere decisivi gli scontri diretti, ai quali ci si appellerà in caso di arrivo a pari punti.

"Rispetto alle concorrenti, la Juve ha pressioni decisamente superiori. Se per il Bologna la qualificazione in Champions sarebbe un’eccezionale e anche inattesa conferma dopo l’exploit di un anno fa; se a Lazio e soprattutto Roma il quarto posto darebbe un grande aiuto per quanto riguarda gli investimenti futuri ma non era considerato un obiettivo imprescindibile a inizio stagione; se è vero tutto questo, per i bianconeri entrare tra le grandi d’Europa è quasi una necessità. Questione di ambizioni, di storia, di monte ingaggi, di necessità di trovare sul mercato rinforzi adeguati".

