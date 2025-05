Torniamo al Campidoglio dove tutto ebbe inizio, "E penso a Te" il 17-18 maggio a Roma nella sala protomoteca.

Continua il tour itinerante nato per ricordare i 125 anni della Polisportiva, il 17 e 18 maggio la mostra sarà ospite del comune di Roma in una cornice eccezionale quale è la protomoteca.

La data immediatamente successiva al 25’ dello scudetto del 2000 e la coincidenza che proprio lì si fece la foto ufficiale 1999/2000, ha convinto gli organizzatori ad aggiungere al tour i cimeli del periodo di Cragnotti che dalla coppa Italia del 98 alla supercoppa del 2000 hanno segnato un epoca fantastica e irripetibile (almeno in quella maniera) dove una squadra stellare è salita alle vette del calcio europeo.

Anche in questa tappa sarà presente l’aquila simbolo della Lazio, che già ha ben figurato a Caprarola così da far felici i tanti bambini che si avvicineranno alla manifestazione.

È la prima volta che al Campidoglio si svolge una manifestazione sportiva a noi dedicata per due giorni consecutivi e vivere la storia della Lazio con la storia di Roma alle spalle è pura e semplice magia che potranno scoprire anche i tanti turisti che in questo periodo vengono nella Capitale, l’occasione è d’oro per far conoscere ancora di più la storia della Lazio al mondo.

Si inizierà il 17 Maggio alle 10.00 con l'inaugurazione della Mostra alla presenza di Riccardo Cucchi , poi alle 16.30 ci sarà un convegno per ripercorrere le origini della Lazio : "Lazio Ente Morale - I giorni della Rondinella" con Luca Aleandri, Antonio Buccioni, Alessandro Cochi e Pasquale Trane.

Il 18 Maggio alle 10.00 aprirà la mostra, mentre alle 11.30 rivivremo lo scudetto del 2000 attraverso il libro redatto da Lazialità: "LAZIO DAY" di Guido De Angelis ed Agostino Lattuille.

Oltre al nuovo tour 98/2000, All'interno della protomoteca si potrà visionare un vero e proprio museo che farà brillare gli occhi agli amanti di ogni genere sportivo che hanno vissuto in maniera diretta o indiretta quei momenti.

La maglietta del 1935 e il pallone di Piola, la Bicicletta di Fausto Coppi, Il costume di Ghira olimpionico nella pallanuoto, la Casacca di Glorioso il più grande giocatore italiano del Baseball e molti altri, centinaia di migliaia di atleti che hanno portato a Roma e in Italia titoli Olimpici-Mondiali-Europei e Italiani, varcando dei confini inimmaginabili e molti sconosciuti ai tantissimi sportivi.



La mostra presentata proprio al comune di Roma il 9 Gennaio e in regione Lazio il 17 Marzo, si svolgerà poi anche a -Tivoli e Vico nel Lazio e sarà curata dalla LAZIO con i Tifosi e associazioni Locali, assieme al museo www.maglielazio.it e dal Centro Studi nove Gennaio millenovecento, associazioni leader del settore che proporranno in maniera inedita le gesta dei campioni in biancoceleste.



Il programma di ogni singola giornata sarà specificatamente dettagliato dagli organizzatori sulla loro pagina Facebook.

“E penso a TE”