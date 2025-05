Lazio, Piscedda: "Ho visto una squadra anestetizzata. Ma quel che conta..."

Il giorno dopo la partita tra Empoli e Lazio, vinta per 0-1 dai biancocelesti al Castellani grazie al gol di Dia dopo soli 54 secondi, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale l'ex difensore biancoceleste e opinionista della trasmissione 'Morning Lazio', Massimo Piscedda, che ha commentato la partita e la prestazione di alcuni singoli.

"Meglio giocar male e vincere, che giocar bene e perdere. Io non discuterei tanto sulla prestazione, la Lazio ha segnato subito, poi si è difesa bene e ha gestito il risultato. La superiorità numerica non ti porta in automatico a fare due o tre gol, il secondo tempo non è stato brillantissimo, ma ci può stare. Ho visto una Lazio un po' anestetizzata, ma per colpa sua, non di certo dell'Empoli. Ora deve battere la Juve e continuare a lottare per un posto in Champions League".

