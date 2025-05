Juve, Tudor: "Con la Lazio non sarà decisiva. Siamo quarti a pari punti..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella corsa alla Champions League fanno uno scatto importante le due romane e sfruttano così il mezzo passo falso di Bologna e Juve. Le due compagini, allenate da Italiano e Tudor, non vanno infatti oltre l'1-1 nello scontro diretto di ieri sera. Nel post-partita, il tecnico bianconero ha commentato così il match ai microfoni di Dazn: "L'abbiamo preparata in maniera diversa rispetto alle precedenti gare. Hanno una buona fisicità, ci sono anni di lavoro dietro il Bologna. Il momento che stiamo vivendo ci ha obbligato a giocare così, mancano tre partite e siamo ancora quarti a pari punti con Lazio e Roma".

Poi sulla prossima sfida contro l'ultima squadra che ha allenato, la Lazio: "Penso che non sarà decisiva, alla fine nove punti sono tanti e non si decide nulla con una partita. Bisogna pensare gara per gara, poi la qualità verrà fuori. Ogni squadra lotta per qualcosa, l'Udinese lotta per qualcosa e poi avremo il Venezia".

