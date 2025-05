Lazio, il gol è ormai una certezza: il dato che entusiasma l'attacco

RASSEGNA STAMPA - La corsa alla Champions League prosegue spedita per la Lazio. I tre punti conquistati dai biancocelesti al Castellani hanno un valore importantissimo, soprattutto considerando i risultati maturati negli scontri diretti tra Roma-Fiorentina e Bologna-Juve, che hanno sconvolto nuovamente la classifica e la lotta all'Europa.

La Lazio trova l'ennesimo successo in trasferta. Sono 34 i punti conquistati in giro per l'Italia, contro i 29 tra le mura amiche e quella contro l'Empoli è stato il terzo successo di fila lontano da casa, un dato che non si verificava ormai dal 2022, con Sarri in panchina. Ma non solo. Il gol di Dia, il terzo in quattro partite, come riporta il Messaggero, ha permesso alla squadra di Marco Baroni di trovare la via del gol per la 30 partita su 35 di campionato, un dato migliorato solo dall'Inter che ha gonfiato la rete in 31 occasioni.

