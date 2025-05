RIVIVI DIRETTA - Empoli - Lazio 0-1, triplice fischio: al Castellani la decide Dia

Serie A Enilive | 35ª giornata

Domenica 4 maggio 2025, ore 12:30

Stadio Carlo Castellani, Empoli

EMPOLI - LAZIO 0-1: 1' Dia (L)

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze (46' Sambia), Ismajli, Viti (90' Campaniello); Gyasi, Marianucci, Fazzini, Pezzella; Solbakken (58' Konate), Cacace; Colombo. A disp.: Silvestri, Seghetti, Brancolini, De Sciglio, Tosto, Bacci, Esposito. All.: D'Aversa.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Hysaj, Gigot, Romagnoli, Pellegrini (70' Gila); Guendouzi, Rovella (78' Provstgaard); Marusic (46' Isaksen), Dia (58' Vecino), Zaccagni (70' Pedro); Castellanos. A disp.: Provedel, Furlanetto, Basic, Dele-Bashiru, Ibrahimovic, Tchaouna, Noslin. All.: Baroni.

Arbitro: Colombo; Assistenti: Tolfo - Di Giudici; IV Uomo: Crezzini; VAR: Abisso; AVAR: Gariglio

Ammoniti: 34' - 38' Colombo (E), 47' Goglichidze (E), 56' Pellegrini (L), 66'-76' Hysaj (L), 83' Pezzella (E), 87' Vecino (L), 89' Viti (E), 94' Provstgaard (L)

Espulsi: 38' Colombo (E), 76' Hysaj (L)

SECONDO TEMPO

90'+5' Triplice fischio: termina qui la gara.

90'+5' Conclusione di Isaksen, Vasquez dice 'no'.

90'+4' Ammonito Provstgaard per un fallo su Sambia.

90'+3' Scontro duro tra Isaksen e Pezzella, fischia Colombo che concede la punizione per la Lazio.

90'+2' Cross di Gila, Ismajli allontana.

90' Comunicato in questo momento l'extra-time: saranno 5' di recupero.

90' Cambio per l'Empoli: Viti esce e lascia il posto a Campaniello.

89' Fallo di mano di Viti sulla giocata di Isaksen, l'arbitro lo ammonisce.

87' Giallo anche per Vecino, in chiaro ritardo su Cacace.

85' Gigot per Pedro che si coordina ma viene attaccato alle spalle da Marianucci e subisce fallo in area di rigore, ma l'arbitro lascia proseguire il gioco.

83' Ammonito Pezzella.

83' Isaksen prova la percussione in alto, lotta con Pezzella e alla fine guadagna un angolo.

82' Si rialza Provstgaard, continuerà a giocare con una fasciatura in testa. Riparte anche il gioco.

80' Scontro duro tra Provstgaard e Sambia, il biancoceleste finsice a tera sanguinante. Fermato immediatamente il gioco, entra in campo lo staff medico per le cure.

78' Cambio per la Lazio: fuori Rovella, dentro Provstgaard.

76' Fallo di Hysaj su Sambia, il terzino si prende il secondo giallo e dunque, viene espulso.

72' Pedro sfiora il gol del raddoppio! Bravo Guendouzi a strappare il pallone all'avversario, poi lo scambio con Isaksen che la mette dietro. Velo di Vecino e tiro dello spagnolo che però non centra la porta.

70' Doppia sostituzione per la Lazio: fuori Zaccagni e Pellegrini, dentro Pedro e Gila.

69' Bellissimo movimento della Lazio, Rovella la dà con i tempi giusti a Zaccagni che però sciupa un'occasione da gol.

67' Soffre un po' la Lazio, Cacace sul secondo palo. Hysaj respinge.

66' Ammonito Hysaj per un fallo su Viti.

64' Azione offensiva prolungata della Lazio, nata da un caclio d'angolo, Castellanos prova la conclusione ma non centra la porta.

63' Zaccagni, bella giocata su Marianucci e poi scambia con Guendouzi prima di andare al tiro, bloccato da Fazzini che ragala un angolo alla Lazio.

61' Cross di Pezzella sul secondo palo, Gyasi e Ismajli a tagliare. Perfetta la chiusura di Pellegrini.

58 Sostituzione Empoli: fuori Solbakken, dentro Konate.

58' Sostituzione Lazio: esce Dia e entra Vecino.

57' Imbucata di Guendouzi per Dia che però non riesce a trovare spazio per la conclusione.

56' Ammonito Pellegrini per aver commesso un fallo su Sambia.

53' Dopo un check col Var, Colombo annulla la rete per fuorigioco di Viti. L'Empoli torna sotto di un gol.

51' Gol dell'Empoli! Viti, sugli aviluppi di un calcio piazzato battuto da Sambia e prolungato da Solbakken, la infila in rete spiazzando Mandas.

50' Ripartenza pericolosa dell'Empoli guidata da Cacace che mette una bella palla per Solbakken, il norvegese però non ci arriva.

49' Chiusura di Viti su Isaksen, la Lazio guadagna un corner. Zaccagni dalla bandierina, la palla viene allontanata dalla difesa dell'Empoli.

46' Un cambio anche per l'Empoli: esce Goglichidze, entra Sambia.

46' Sostituzione Lazio: fuori Marusic, al suo posto Isaksen.

46' Fischia Colombo: inizia la ripresa.

PRIMO TEMPO

45'+3' Duplice fischio: termina il primo tempo.

45+3' Pellegrini fa partire il cross, interessante, sul secondo palo, si alza Castellanos ma non riesce a imbucarla in porta.

45'+2' Ammonito Goglichidze per un intervento duro su Zaccagni.

45' Concessi 3' di recupero.

45' Brivido per la Lazio, Cacace prova la conclusione. Mandas respinge.

45' Rovella per Castellanos, l'azione però è di facile lettura per l'Empoli che riesce a non farsi sorprendere.

43' Cross perfetto di Guendouzi che sfiora il gol del raddoppio. C'è la parata di Vasquez che salva l'Empoli.

42' Cross di Zaccagni tagliato sul secondo palo, s'impiccia Fazzini ma riesce in qualche modo a allontanare.

38' Altro fallo di Colombo, questa volta su Gigot. Il giocatore dell'Empoli viene ammonito di nuovo e dunque, espulso. I toscani sono in inferiorità numerica.

38' Castellanos, tocco per Dia che però viene anticipato dall'avversario.

37' Tentativo dei padroni di casa dalla bandierina, ma c'è la parata di Mandas.

36' Ripartenza forte dell'Empoli, Gyasi trova il secondo palo ma c'è la chiusura di Gigot. I toscani guadagno un corner.

34' Ammonito Colombo per aver commesso fallo su Rovella.

33' Pellegrini alla battuta, traiettoria molto profonda a cercare Gigot. Scavalcato il francese e anche Pezzella, ci prova Castellanos a tenere in vita il pallone ma non riesce.

32' Subisce fallo Zaccagni, chiuso da due avversari. Colombo fischia, punizione per la Lazio.

31' Marianucci duella con Dia, è il biancoceleste a avere la meglio: riconquista palla e fa ripartire la Lazio.

29' Ancora Cacace che trova l'imbucata per Pezzella, ma la Lazio non si lascia sorprendere.

27' Marianucci per Cacace che prova a calciare, murato da Romagnoli.

26' Pezzella su Cacace che cerca il movimento in area, c'è la chiusura di Rovella.

24' Possibilità di transizione per l'Empoli, la Lazio però crea densità in area e i toscani perdono il ritmo. La squadra di D'Aversa è costretta a giocare all'indietro per poter ripartire.

20' Tacco di Castellanos per Pellegrini che però subisce fallo da Ismajli, ma non per l'arbitro che lascia proseguire il gioco. Protestano i biancocelesti.

17' Controllo e conclusione di Castellanos dalla distanza, ma non centra la porta. La palla finisce al lato.

13' Conclusione dalla distanza di Marianucci che calcia forte e centrale, ma Mandas non si lascia sorprendere.

12' Altro cross dentro di Hysaj, murato dal difensore dell'Empoli. La Lazio conquista però un angolo.

10' Altro cross dell'Empoli, questa volta l'iniziativa è di Fazzini che cerca in area Marianucci. Il tiro però è troppo profondo e la palla finisce sul fondo.

9' Pezzella fa partire il cross dentro, si alza il muro Gigot che anticipa l'avversario e respinge il pericolo.

8' Si è ripreso Mandas che ha fatto riprendere anche il gioco.

5' Puntuale Mandas sul tentativo di Colombo, il greco subisce un colpo alla testa dall'avversario e resta a terra. Entra in campo lo staff medico per le cure necessarie.

5' Vuole reagire subito l'Empoli, Cacace lotta sulla bandierina con Pellegrini ma alla fine la rimessa è della Lazio.

4' Pezzella in avanti per Solbakken, ma c'è l'anticipo della difesa biancoceleste.

1' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Partenza fortissima della Lazio, apertura di Zaccagni poi la verticalizzazione di Castellanos per Hysaj che mette un bel cross per Dia. L'attaccante biacoceleste beffa Vasquez e la mette in rete portando avanti i biancocelesti.

1' Il primo pallone è mosso dalla Lazio.

1' Fischia l'arbitro: inizia la sfida al Castellani!

AGGIORNAMENTO ORE 12:20 - Le squadre sono rientrate negli spogliatoi e tra poco ritorneranno in campo per il calcio d'inizio della sfida.

AGGIORNAMENTO ORE 12:00 - Empoli e Lazio stanno svolgendo il consueto riscaldamento pre partita.

Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Empoli - Lazio, sfida valida per la trentacinquesima giornata di Serie A. I biancocelesti, reduci dal pareggio casalingo col Parma, sono chiamati alla vittoria per restare in corsa per un posto in Champions. Appuntamento col calcio d’inizio alle 12:30.

