Lazio, il Pisa torna in Serie A: tutti i precedenti contro i toscani

© foto di www.imagephotoagency.it

Prima il Sassuolo, ora il Pisa. Il campionato di Serie B a breve ci dirà la terza promossa, al termine dei playoff che andranno in scena nelle prossime settimane. Intanto, dopo una lunga corsa testa a testa con lo Spezia, la squadra di Simone Inzaghi è riuscita nell'intento di assicurarsi la matematica della seconda posizione, ritornando in Serie A a 34 anni di distanza dall'ultima partecipazione.

I PRECEDENTI TRA LAZIO E PISA - Ci sarà anche il Pisa, quindi, tra le avversarie che la Lazio dovrà sfidare nella prossima stagione, riportando alla luce una sfida che nella storia dei due club si è giocata 16 volte (tra Serie A, Serie B e Coppa Italia) con un bilancio in perfetto equilibrio e che recita: 5 vittorie della Lazio, 4 del Pisa e 7 pareggi. Solo in 6 di queste occasioni, però, biancocelesti e nerazzurri si sono sfidati in Serie A con i toscani che hanno vinto 1 sola partita, contro le 2 della Lazio e 3 pareggi. Tra i migliori bomber del confronto ci sono Bruno Giordano e Ruben Sosa per i capitolini, mentre per il Pisa: Casale, Piovanelli e Bertoni: tutti a quota due gol.

L'ULTIMO INCROCIO - L'ultimo incrocio tra Lazio e Pisa risale alla stagione 1990/1991, più precisamente al 5 maggio del 1991, quando allo Stadio Tullio Lanese la squadra Zoff vinse per 0-1 con gol di Ruben Sosa al 70', dopo aver pareggiato oper 0-0 la partiuta d'andata allo Stadio Olimpico. Quello fu l'ultimo campionato di Serie A del Pisa. Ben 34 anni fa.

