Lazio, Milan-Bologna in finale di Coppa Italia: come cambia la corsa all'Europa

La vittoria del Milan contro l'Inter rischia di inserire un nuovo ostacolo nella corsa all'Europa League. I rossoneri, che si sono qualificati alla finale di Coppa Italia battendo per 3-0 i rivali cittadini, rischiano ora di ridurre i posti per competizione europea alla sola quinta posizione. Il regolamento, infatti, parla chiaro. Ai nastri di partenza all'Italia spettavano 7 slot per le competizioni europee: quattro per la Champions League (accessibili solo dal campionato), due per l'Europa League (il quinto posto in campionato e la vittoria della Coppa Italia) e uno per la Conference (la sesta posizione). In caso di vittoria, però, della Coppa Italia di una squadra posizionatasi tra le prime cinque, allora il posto a lei destinato in Europa League verrebbe assegnato alla sesta classificata in campionato, facendo slittare la Conference al sesto posto.

Prendendo in considerazione la classifica attuale di Serie A*, andiamo a vedere alcuni esempi concreti.

SE DOVESSE VINCERE IL MILAN... - Il Milan in finale di Coppa Italia affronterà il Bologna. La squadra di Vincenzo Italiano si è imposta per 2-1 contro l'Empoli nella semifinale di ritorno, dopo il 3-0 dell'andata. Un successo che tiene ancora acceso un bagliore di speranza per l'accesso in Europa League tramite la quinta e la sesta posizione della Serie A. Speranza che svanirebbe del tutto, però, se in finale i falsinei dovessero perdere contro la squadra di Conceicao - attualmente nona e fuori dalle competizioni europee - allora il secondo slot per l'Europa League andrebbe ai rossoneri, con il campionato che qualificherebbe alla competizione europea solo la quinta in classifica (oggi la Juve), con la sesta che vrebbe spedita in Conference League (per ora la Lazio).

SE DOVESSE (QUALIFICARSI E) VINCERE IL BOLOGNA... - Caso diverso se, invece, dovesse vincere il Bologna. La squadra di Vincenzo Italiano attualmente è quarto in campionato, se alla fine dell'anno dovesse confermare la propria posizione o piazzarsi comunque tra le prime cinque e vincere la Coppa Italia, allora la qualificazione in Europa League sarebbe destinata alla quinta e alla sesta della Serie A (attualmente Juve e Lazio), con la settima (oggi la Roma) che andrebbe in Conference. Ma se il Bologna dovesse clamorosamente piazzarsi dal sesto posto in giù in campionato, allora tutto tornerebbe allo schema originale.

*La classifica di Serie A aggiornata alla 33° giornata

Inter 71

Napoli 71

Atalanta 64

Bologna 60

Juventus 59

Lazio 59

Roma 57

Fiorentina 56

Milan 51

Torino 43

Udinese 40

Como 39

Genoa 39

Verona 32

Parma 31

Cagliari 30

Lecce 26

Venezia 25

Empoli 25

Monza 15

Pubblicato il 23-04