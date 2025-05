FORMELLO - Lazio, il programma anti-Juve: i terzini sono contati

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Il piano anti-Juventus è un programma di tre giorni che si concluderà con la rifinitura di venerdì pomeriggio (16.30). La Lazio ha effettuato oggi la seduta di scarico, domani invece la rosa osserverà una giornata di riposo, poi si ritroverà a Formello mercoledì alle 11. Da monitorare la situazione sulle fasce, i terzini sono contati. Hysaj è stato espulso e salterà la sfida per squalifica.

Lazzari e Tavares sono ai box per problemi muscolari, è complicato il rientro di entrambi, al massimo saranno inseriti nella lista dei convocati. Il primo è fuori dalla trasferta con il Genoa, il secondo dal ritorno all'Olimpico con il Bodø. In più, va valutato Marusic per il colpo ricevuto nel primo tempo al Castellani (il montenegrino è stato sostituito all’intervallo). La soluzione d’emergenza è Gila a destra come successo nella ripresa di Empoli, Baroni spera di non dover ricorrere all'opzione alternativa.

Lo spagnolo, in ogni caso, va considerato in ballottaggio con Gigot per affiancare Romagnoli al centro della linea a quattro. Davanti verso il ritorno tra i titolari Isaksen. Dia cerca la conferma dopo il gol vittoria di domenica. Pedro e Dele-Bashiru, viste le caratteristiche della Juve, possono comunque strappare una chance per sabato.