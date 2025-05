Lazio, missione rivincita: contro la Juve per ribaltare l'andata allo Stadium

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Sabato alle 18 la Lazio ospita la Juventus all’Olimpico, davanti ad almeno 50mila spettatori. Una vittoria darebbe ai biancocelesti un vantaggio importante nella corsa europea, dove al momento sono penalizzati nei confronti diretti con Roma e Bologna e nella classifica avulsa. Ribaltare la gara di andata, che, come ricorda la Repubblica, è stata decisa da un autogol di Gila e caratterizzata dalle polemiche per il fallo non visto di Douglas Luiz su Patric, sarebbe fondamentale.

La Lazio ha la meglio solo su Milan e Atalanta, ma le due squadre sono rispettivamente troppo lontana e troppo avanti per contare. Dopo la Juve, i biancocelesti affronteranno anche l’Inter a San Siro, in un finale di stagione che si preannuncia decisivo. La Lazio è l'outsider della corsa Champions: ha speso meno di 40 milioni nelle due sessioni di mercato, contro i 210 della Juventus e oltre 120 della Roma. "I soldi non sono tutto", dice Lotito, ma i 50 milioni garantiti dalla Champions sarebbero un premio prezioso per Fabiani, che punta a trattenere i pezzi pregiati, come Guendouzi e Gila, e a rinnovare i contratti dei senatori.

