Lazio, Romulo fa commuovere i tifosi: "Questo legame mi ha segnato, non si è mai spezzato"

Romulo Caldeira,l'esterno che nel 2019 ha vestito la maglia della Lazio da gennaio fino al termine della stagione, conquistando anche una Coppa Italia, si è innamorato dei colori biancocelesti in pochi mesi. Dall'ultimo giorno nel club fino ad ora ha sempre dimostrato tra interviste e post social quanto questo amore lo legasse all'aquila e a i valori della Lazio. In queste ore infatti, via Instagram, Romulo ha pubblicato alcuni scatti che celebrano questo legame indissolubile con una dedica speciale:

"Indossare la maglia della Prima Squadra della Capitale… Ci sono momenti nella vita di un calciatore che rimangono per sempre impressi nel cuore. Giocare per la SS Lazio è uno di quei momenti rari, intensi e assolutamente indimenticabili. Rappresentare la Lazio significa molto più che scendere in campo. È portare sul petto la storia di un club centenario, che con orgoglio rappresenta la capitale d’Italia. È entrare in campo nello stadio più iconico del Paese — l’Olimpico — e sentire l’anima della città vibrare ad ogni coro della Curva Nord.



Aver conquistato una Coppa Italia con questa maglia gloriosa è un onore che porto con orgoglio e umiltà. Ma più dei trofei, è il legame con i tifosi che mi ha segnato nel profondo. La passione dei laziali, l’amore incondizionato, il sostegno nei momenti difficili… questo è incredibile. Questo è Lazio. Pochissimi giocatori al mondo possono dire di aver indossato la maglia della Prima Squadra della Capitale, e io sono grato di aver vissuto questa esperienza. Sono stati mesi intensi, fatti di sudore, sacrifici ed emozioni vere. E anche dopo il fischio finale, quel legame non si è mai spezzato.

La Lazio resterà sempre nel mio cuore. Porto con me l’aquila sul petto, i ricordi delle vittorie, il suono dello stadio e l’affetto dei tifosi che ancora oggi mi scrivono. Grazie, Lazio. Grazie, laziali. Per sempre uno di voi".