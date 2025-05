Tacchinardi: "Juve, per battere la Lazio serve andare a 200 all'ora"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Vietato sbagliare per Lazio e Juventus che, sabato 10 maggio alle 18.00, scenderanno in campo all'Olimpico in un match da dentro e fuori. Obiettivo quarto posto per le squadre di Baroni e Tudor in una lotta Champions mai così accesa negli ultimi anni.

A dire la sua sul match ecco le parole di Alessio Tacchinardi sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: "In Tudor rivedo una Juventus con un'anima. I bianconeri devono vincere lo scontro diretto con la Lazio. Chi temo di più tra Lazio, Roma e Bologna? La squadra che temo di più è la Juventus. Per battere la Lazio la Juve deve andare a 200 all'ora".

