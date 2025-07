Lazio, Enrico Lotito: "Siamo orgogliosi di portare avanti..."

Il 19 luglio, dopo circa un mese, si sono conclusi i camp estivi della Lazio, che hanno coinvolto bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni. Svoltisi al Mancini Park Hotel di Roma, Taormina, Cascia (esclusivo Women), Sperlonga/Fondi, "Pineta dei Liberti" di Ardea e Salaria Sport Village di Roma, con gli insegnamenti di istruttori appertenti al club, si sono rivelati utili per la formazione dei calciatori e degli uomini di domani, lavorando sugli aspetti tecnici e tattici, ma anche valoriali. Proprio in occasione del termine dei camp estivi ha parlato il Direttore Generale del Settore Giovanile, Enrico Lotito, come riportato dal Corriere dello Sport.

"La Lazio è orgogliosa di portare avanti i Lazio Summer Camp, sono uno strumento per far comprendere che i giovani devono unire il calcio al divertimento ed alla spensieratezza che devono avere bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni. La nostra società è una delle poche, se non l'unica, ad utilizzare gli istruttori del proprio Settore Giovanile, è il nostro modo per dare quel qualcosa in più ad una settimana ricca di insegnamenti. L'estate a tinte biancocelesti è un modo per far sentire questi giovani ancora più attaccati alla Lazio e far accrescere il loro senso di appartenenza. Vedere lo Stadio 'Mirko Fersini' di Formello invaso da questi ragazzi è stato per noi una grande gioia ed emozione. La prima squadra, insieme a Mister Sarri, hanno regalato momenti unici e ricordi indelebili nelle menti di questi giovani aquilotti".

Pubblicato il 22/07