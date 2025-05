Lazio, chi è il giocatore del mese di aprile? I tifosi non hanno dubbi - FOTO

Come di consueto, al termine di ogni mese la Lazio lancia un sondaggio sui social: "Chi è stato il giocatore del mese?". La votazione è partita anche nei giorni scorsi con Sorare e i tifosi sono stati chiamati a scegliere il miglior calciatore di aprile tra Mandas, Pedro, Rovella, Castellanos e Guendouzi.

Attraverso il voto tramite la piattaforma, il giocatore eletto è stato Christos Mandas. Il portiere greco, subentrato in corsa a Provedel durante un periodo di flessione, continua ad essere decisivo. Salvo sorprese, sarà lui a proteggere i pali biancocelesti fino al termine della stagione.

