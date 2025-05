Lazio - Juve, Di Canio: "Lo stadio spingerà la squadra. Se si perde..."

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

Paolo Di Canio ha rilasciato una lunga intervista per l'edizione odierna di La Stampa. L'ex attaccante biancoceleste ha detto la sua sulla lotta per il quarto posto, soffermandosi anche sulla sfida tra Lazio e Juventus , della quale è un doppio ex. Queste le sue parole:

LOTTA CHAMPIONS - "Ci stiamo avvicinando ad una giornata che potrà segnare il cammino delle pretendenti: Lazio-Juve e Atalanta-Roma, se non escono pareggi, indirizzeranno la corsa. Puntare sulla Juve? L’arrivo di Tudor ha dato organizzazione ad una squadra in cerca di serenità: ora chi va in campo ha la testa libera e sa cosa deve fare. Il tecnico croato sta facendo bene e lo sta facendo perché sa cambiare in base a quale avversario si troverà di fronte: a Bologna, ad esempio, ha scelto un modulo diverso per impedire ai ragazzi di Italiano di dar vita alle solite giocate".

IL FINALE DELLA LAZIO - "Il duello di sabato con la Juve può trasformarsi in un volano anche per le ultime due sfide, compreso il viaggio a Milano in casa Inter: lo stadio spingerà la squadra oltre le difficoltà del momento, nate dal calo di intensità e di energie".

LAZIO - JUVE - "Se perde la Lazio, finisce la corsa di Zaccagni e compagni. Se vince la Juve, per Tudor si metterebbe bene, ma non sarebbe un successo risolutore".

UOMO DELLA PARTITA - "Per la Lazio il gioco al ritmo di qualche settimana fa: dovranno raschiare da un barile verso il vuoto. Per la Juve dico Thuram e Nico Gonzalez: Thuram potrebbe sfruttare gli spazi che, inevitabilmente, troverà in mezzo al campo, Nico Gonzalez gli strappi che danno fastidio ai difensori di Baroni".