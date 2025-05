WOMEN | Castiello: "La Lazio è casa mia, voglio regalarle un trofeo"

Presente all'evento Freccia Rossa Game On 2025 - Women in Sport, dedicato alle protagoniste dell'attuale stagione di Serie A, Antonietta Castiello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club. Il capitano della Lazio Women ha analizzato la stagione, motivato la sua crescita nonostante le panchine accumulate a inizio campionato e svelato il suo obiettivo per il futuro. Le parole: "Il bilancio di questo campionato? Penso la stagione si descriva da sola, siamo partite come le ultime della classe e ci siamo rivelate la sorpresa del campionato”.

“A livello personale penso sia stata una crescita, fare panchina non è mi facile. È stata la prima volta che ho fatto panchina in tutte le stagioni, nelle precedenti bene o male ho sempre giocato. È stata un’esperienza nuova che sicuramente mi ha fatto crescere, in un gruppo soprattutto a questi livelli ho capito proprio che non è importante quanti minuti fai ma è amalgamare il gruppo. Io ho lavorato per quello e penso che son stata premiata dal mister anche per questo”.

“La Lazio è casa mia e io le voglio regalare un trofeo, anche perché lo vorrei regalare a me stessa con questa maglia. Rimpianto Coppa Italia? La Juve è una grande squadra, stavamo facendo l’impresa. Ci abbiamo creduto ma sicuramente abbiamo sbagliato all’andata. Da squadra piccola che eri ti sei confermata come matura al ritorno, ma ce lo dovevamo aspettare dalla Juve. Sono sicura però che questa Lazio possa alzare qualcosa al più presto”.

