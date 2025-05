Lazio - Juve, osservatori in tribuna per un biancoceleste: ecco perché

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Se c'è un giocatore che può essere considerato ormai un pilastro fondamentale per la Lazio di Baroni, sia per le sue capacità tecnico-atletiche, sia per la sua personalità, è senza dubbio Matteo Guendouzi. Il centrocampista però, è considerata una risorsa importantissima non solo per i capitolini, ma anche per la nazionale francese.

Secondo quanto riporta il sito colombiano AT | KickOff News infatti, un osservatore della Francia sarà all'Olimpico, in occasione di Lazio - Juventus, per seguire Matteo Guendouzi e Khephren Thuram, i quali potrebbero essere convocati dal ct Deschamps il prossimo giugno.

