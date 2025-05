Braglia sicuro: "Corsa Champions? La Juve è fuori, se la giocano Lazio e Roma"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa

Solo le prossime giornate ci sapranno dire chi finirà al quarto posto in campionato e giocherà in Champions League il prossimo anno. Al momento Lazio, Juventus e Roma si trovano a pari punti, con il Bologna a solo una lunghezza di distanza. Sul tema si è espresso ai microfoni di TMW Radio l'ex portiere Simone Braglia, che ha detto la sua su chi la potrà spuntare da qui alla fine. Di seguito le sue parole.

"Lazio - Juve? E' uno spareggio, per me alla fine tra i due litiganti il terzo gode. Per me la Roma fa 7 punti da qui alla fine, la Lazio non ne fa 6. La Juventus la vedo nettamente fuori. Al quarto posto non la vedo proprio, con tutte le difficoltà che ha. Si giocheranno il quarto posto Roma e Lazio".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.