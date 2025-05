Dybala spaventa la Roma: "Futuro? Non so cosa farò, Paredes mi vuole al Boca"

Paulo Dybala torna a parlare. Nell'intervista rilasciata al giornalista argentino Gaston Edul, l'attaccante si è soffermato sul suo futuro che potrebbe anche non essere alla Roma il prossimo anno. Resta sempre aperta l'ipotesi del ritorno in Argentina, visto anche il pressing del compagno Paredes. Queste le sue parole.

"Futuro? Tengo una porta aperta per il ritorno in Argentina, ma ancora non lo so. Paredes mi fa pressione per andare al Boca. Forse andrò a vedere le prime partite del Mondiale per Club, ma non ho ancora deciso cosa fare durante le vacanze. La verità è che ancora non so cosa farò in futuro. Dipende anche dal lavoro e della famiglia. Con Oriana vogliamo avere dei figli e spero che possano crescere in Argentina".

