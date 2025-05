Roma, Dybala e la finale persa a Budapest: "Meritavamo di vincere, ha fatto malissimo"

Budapest è una ferita ancora aperta per Paulo Dybala. La finale di Europa League persa dalla Roma contro il Siviglia non è andata giù all'attaccante argentino, che è tornato a parlarne ai microfoni di Sports Illustrated. Queste le sue parole in merito: "La finale di Europa League persa? È sempre brutto, sempre triste perdere. Però credo che anche la sconfitta faccia parte del gioco. Mi ha fatto malissimo, sono stato male perché pensavo che il gruppo meritasse di vincere. Uno pensa ai compagni, alla squadra, alla gente. Ha fatto male anche per come è andata la finale, ma come ha detto Matic 'Questo è il calcio'. A volte vinci, a volte perdi".

