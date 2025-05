WOMEN | Lazio, Connolly: "Fiera della squadra. Il prossimo anno spero..."

Megan Connolly ha preso parte all'evento Freccia Rossa Game On 2025 - Women in Sport e nel corso della serata, intercettata dai microfoni ufficiali del club, ha raccontato come ha vissuto la stagione della Lazio Women che si è appena conclusa e ha espresso le sue aspettative sulla prossima. Le parole della biancoceleste: "Penso sia stato un campionato eccitate per noi come squadra, ovviamente co la promozione dello scorso anno e arrivare a competere direttamente con la Roma nella prima giornata penso ci abbia preparato per tutto l’anno. Abbiamo avuto delle ottime prestazioni quest’anno anche se non abbiamo ottenuti i risultati e i punti che meritavamo, ma siamo andate avanti e abbiamo continuato a imparare. Credo che sia stato un anno davvero positivo e entusiasmante per tutti. Sono molto orgogliosa della squadra e molto fiera delle ultime 10-11 partite. Ne abbiamo persa solo una col Como, penso abbiamo fatto qualcosa di straordinario”.

“La partita più bella del campionato? Ce ne sono state alcune, molte sono state entusiasmanti per il modo in cui abbiamo giocato e per come volevamo tenere il pallone, per come volevamo giocare a calcio e il talento di questa squadra ha reso queste partite così emozionanti. La partita di Coppa Italia contro la Juventus è stata una delle più entusiasmanti, batterli 3-2 e non andare oltre nella competizione è stato difficile. Batterle 3-2 e non andare oltre nella competizione è stato difficile, ma penso che quello sia stato un momento fatidico dove abbiamo dimostrato i nostri progressi come squadra. Sono molto fiera dei progressi che abbiamo fatto e di come abbiamo rappresentato la Lazio in Serie A”.

“Che campionato mi aspetto il prossimo anno? Speriamo di costruirlo su quanto fatto quest’anno e come ho detto, dopo la promozione mostrare quello che sapevamo fare è stato emozionante ma per noi è solo una base, un punto di partenza. Il prossimo non vogliamo andare oltre, competere ai massimi livelli e con le squadre più forti. Mostrare quello che sappiamo fare, continuare a migliorare e ottenere i risultati che vogliamo e meritiamo. Vogliamo continuare a crescere come squadra e per me, personalmente, continuare a crescere, imparare dal mister e dalle compagne e diventare una calciatrice migliore”.

