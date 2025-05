Calciomercato Lazio, occhi su un centrocampista del Cagliari: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

Il campionato non è ancora terminato ma spuntano già diverse voci di mercato riguardo possibili operazioni estive da parte dei club di Serie A in vista della prossima stagione. Secondo quanto riporta Tuttosport infatti, in questi giorni Federico Pastorello e Marco Bicchierai, agenti di Nadir Zortea, hanno ricevuto diverse telefonate da parte di diverse società.

Il centrocampista del Cagliari, che ha collezionato fin qui sei gol in stagione, avrebbe attirato l'attenzione di Como, Lazio e Torino. Per ora, l'obiettivo primario di Zortea resta quello di raggiungere la salvezza matematica con gli isolani, ma chissà che a campionato concluso non possa essere allettato da proposte in arrivo da fuori terra sarda.

