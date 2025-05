Lazio, Siviglia: "Il quarto posto sarebbe una medaglia. Non bisogna..."

La vittoria contro l'Empoli e la prossima partita contro la Juve. L'ex difensore della Lazio, Sebastiano Siviglia, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, per fare il punto in casa biancoceleste e sull'accesissima corsa all'Europa.

"La Lazio ha fatto massima resa con il minimo sforzo, ha ottenuto una vittoria importante soprattutto nelle battute finali. L'obiettivo è la Champions, la possibilità c'è. Lo scontro diretto sarà decisivo, sarà una partita difficile considerando che ti giochi la stagione. La competizione europea cambierà i piani societari. L'obiettivo in Toscana era prendersi tre punti, non era semplice contro una squadra che vuole salvarsi. Giocare con la Juve è uno stimolo in più, ci sarà lo stadio pieno e un'atmosfera incredibile. La Lazio sa di giocarsi una stagione".

"Capisco che ci sia stanchezza e tante altre motivazioni, ma di base c'è che il quarto posto metterebbe una medaglia a questa squadra e che fino a mesi fa era vista come la squadra con una marcia in più rispetto agli altri. Non bisogna perdere energie dietro polemiche stupide. Quello di sabato sarà un crocevia, chi vince vede il traguardo più vicino. La partita andrà caricata nel modo giusto, sono le classiche situazioni dove si ripiana qualsiasi cosa. Ora bisogna avere in testa solo la Juve, non le partite dopo".

