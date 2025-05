Lazio, Zaccagni e il messaggio sui social in vista della Juve - FOTO

La Lazio è tornata da Empoli con una vittoria importante, nonostante la prestazione non brillantissima. I tre punti conquistati al Castellani le consentono di rimanere in corsa per il tanto agognato quarto posto che attualmente è occupato dalla Juve, prossima rivale in campionato. Sabato alle 18 infatti, i biancocelesti ospiteranno i bianconeri all'Olimpico in un match che sarà determinante per le ambizioni di entrambe.

Via social, a qualche giorno dalla partita, Zaccagni ha voluto lanciare un messaggio che vale per se stesso e per i compagni: niente frasi a effetto o d'incoraggiamento, solo l'emoticon del cervello che accompagna uno scatto in cui è ritratto durante una gara. È il suo modo per dire che ora bisognerà riflettere quando si è in campo, usare la testa per evitare di commettere sciocchezze che possano compromettere il raggiungimento dell'obiettivo.

