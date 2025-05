Juve, Tudor e la mossa a sorpresa contro la Lazio: chance per Alberto Costa?

TUTTOmercatoWEB.com

L'infortunio di Cambiaso costringe Tudor a rivedere la sua formazione in vista dello scontro diretto contro la Lazio. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il tecnico della Juventus starebbe pensando a una vera mossa a sorpresa dal primo minuto. Potrebbe infatti esserci l'ultima occasione per Alberto Costa, che sostituirebbe proprio Cambiaso. Il giovane esterno portoghese, arrivato a gennaio, non ha convinto l'ambiente bianconero e in estate potrebbe partire in prestito. All'Olimpico potrebbe avere una delle chance finali in questa stagione per mettersi in mostra.

