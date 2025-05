Lazio, uno squalificato e tre ammoniti: le decisioni del Giudice Sportivo

Genoa - Milan è il posticipo con cui si è conclusa la trentacinquesima giornata di Serie A e, come di consueto, all'indomani dell'ultimo match il giudice sportivo ha reso note le sue decisioni in merito alle gare disputate. In casa Lazio, impegnata al Castellani contro l'Empoli, è stata confermata la squalifica di un turno nei confronti di Hysaj "per doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario" e le ammonizioni "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario" dirette nei confronti con Vecino, Provstgaard e Pellegrini. Quest'ultimo entra così ufficialmente in diffida.

