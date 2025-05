Lazio, De Grandis: "Juve? Partita decisiva. Sul ritorno di Tavares..."

Archiviata la vittoria contro l'Empoli, ora la Lazio si inizia a preparare alla super sfida contro la Juve, una partita da dentro o fuori che Stefano De Grandis, intervenendo ai microfoni di Radio Laziale, ha commentato e presentato caricandola di importanza.

LAZIO-JUVE - "Sono convinto che la Lazio avrà tanti stimoli e che utilizzerà queste motivazioni e questo veleno come arma. La partita contro la Juve è nodale, sei in bilico, da una parte hai la Champions e dall'altra hai la Conference, con lo spettro della Coppa Italia. Se non vinci probabilmente perdi anche l'Europa League. Calcio spezzatino? Alla fine non mi sembra che ci siano grossi scossoni a giocare prima o dopo. Sei talmente gomito a gomito che comunque giochi per vincere, quindi conterà poco. Di base in altre occasioni sono stato contento di vedere la Lazio giocare prima, perché mette pressione agli altri".

PELLEGRINI E TAVARES - "Pellegrini non sta facendo male, ha un bel cross, è aggressivo e non mi dispiace, ma Tavares faceva la differenza soprattutto nella prima parte di stagione. Vederlo in campo non mi farebbe stare tranquillo dopo gli ultimi ritorni. A prescindere lo farei partire dalla panchina".

