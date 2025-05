Lazio - Juve, l'Olimpico si riempie: il dato aggiornato sugli spettatori

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella trentaseiesima giornata di Serie A la Lazio ospiterà la Juventus all’Olimpico, l’appuntamento è per sabato alle 18. Gara fondamentale per le ambizioni dei biancocelesti, desiderosi di ottenere un piazzamento nell’Europa che conta. Vincere è l’imperativo e per farlo avranno bisogno anche del sostegno dei propri tifosi che, stavolta come nelle precedenti, hanno risposto presente. Come appreso dalla nostra redazione, al momento si contano 36.000 spettatori. Il dato include anche gli abbonati, le conferme degli "Aquilotti" e il numero dei tagliandi venduti.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Pubblicato 05.05