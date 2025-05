Lazio, con la coppia Taty-Dia si osa di più: Juventus nel mirino

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La coppia Taty-Dia è tornata a funzionare, e la Lazio si affida a loro per il finale di stagione. Dopo un periodo difficile, caratterizzato dalle assenze prima di uno e poi dell'altro, i due attaccanti stanno ritrovando l’intesa che li aveva resi protagonisti a inizio campionato. Hanno segnato un gol a testa contro Bodø e Genoa, nulla col Parma, poi il colpo decisivo di Dia a Empoli: Baroni vuole chiudere la stagione con questa formula, quella che aveva fatto svoltare la squadra nei primi mesi.

In campionato Taty ha segnato 10 gol, Dia 9, per un totale di 19 reti, che salgono a 26 considerando tutte le competizioni (14 per l’argentino, 12 per il senegalese). Non sono bomber da 20 gol a stagione, ma insieme hanno garantito un buon bottino. Inoltre, come scrive il Corriere dello Sport, da quando sono tornati a giocare insieme la media dei tiri nello specchio è aumentata, seppur minimamente: da 5,2 si è arrivati a 5,3.

Ora serve il massimo contro Juventus, Inter e Lecce per continuare a sognare la Champions. Con le ali in difficoltà toccherà proprio a loro due fare la differenza. Taty ha già lasciato il segno contro la Juve in passato (doppietta in Coppa Italia), Dia invece non ha mai segnato ai bianconeri. Che sia la volta buona?

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.