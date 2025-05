Lazio - Juve, è sfida tra Gigot e Gila: problema muscolare per Marusic, la situazione

RASSEGNA STAMPA - Una Lazio contro Tudor. Marco Baroni vorrà mettere in cassa, dopo la prestazione al Castellani altri tre punti, ma per farlo servirà anche un'importante solidità anche in termini difensivi. Gigot, titolare a Empoli, è stato tra i migliori in assoluto e per il big match con la Juve si rinnoverà il ballottaggio con Gila entrato a 20 minuti dalla fine come terzino destro.

Saranno i test tattici dei prossimi giorni a definire le mosse di Baroni per sabato. Certo è che il francese è una nuova garanzia. Come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio non ha mai perso in campionato con lui dall'inizio: 4 vittorie e 3 pareggi nelle 7 partite. Stando al resto della rosa, la squadra ha effettuato ieri la sgambata di scarico, per oggi è previsto il riposo per poi rivedersi domani a Formello alle 11. La rifinitura è invece in programma per venerdì alle 16.30.

Il tecnico della Lazio dovrà limare tutti i dubbi di formazione, soprattutto perché gli uomini dietro sono contati più sulle corsie che in mezzo. Hysaj è stato espulso domenica mentre è da valutare Marusic a destra, alle prese con un fastidio muscolare per cui starà fermo due giorni ma conta di giocare con la Juve. Pellegrini sarà a sinistra, Lazzari è ai box (non viene escluso un recurero per la panchina) per un problema al polpaccio mentre Tavares per l’infortunio all’adduttore sinistro. Le sue condizioni verranno valutate quotidianamente, il protocollo riabilitativo è ultimato. I precedenti forfait consecutivi però impongono massima cautela.

