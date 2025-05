Errori ed eliminazione, Hajkin nel mirino dei tifosi della Lazio: cosa è successo sui social

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

Dopo aver eliminato la Lazio nei quarti di finale di Europa League, il Bodo/Glimt si è dovuto arrendere al Tottenham in semifinale, fallendo l'accesso all'ultimo atto della competizione. I norvegesi, infatti, dopo aver perso 3-1 nella gara d'andata disputata in Inghilterra, non sono riusciti a fare meglio sul sintetico dello stadio di casa, incassando uno 0-2 firmato da Solanke e Pedro Porro che li ha condannati all'eliminazione.

In seguito al doppio scontro dei quarti di finale che aveva visto il Bodo eliminare la Lazio ai rigori, il portiere dei campioni di Norvegia Nikita Hajkin aveva esultato in maniera irrisoria mostrando sui social una sua foto da bambino che lo ritraeva indossare una divisa della Roma, con tanto di numero 10 di Francesco Totti sul pantaloncino. La provocazione non è stata dimenticata dai tifosi biancocelesti che, dopo l'eliminazione del Bodo dalle semifinali e una prestazione non brillante dell'estremo difensore, si sono scatenati tra i commenti dell'ultimo post di Hajkin, vendicandosi per la presa in giro di poche settimane prima.

