RIVIVI DIRETTA - Lazio - Verona 1-0: Zaccagni entra e decide la partita!

Serie A TIM | 34ª giornata

Sabato 27 aprile, ore 20:45

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO - HELLAS VERONA 1-0 (72' Zaccagni)

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Casale (60' Pedro); Isaksen (60' Zaccagni), Guendouzi, Kamada, Marusic; Felipe Anderson (86' Vecino), Luis Alberto (76' Hysaj); Castellanos (86' Immobile). A disp.: Sepe, Renzetti, Lazzari, Cataldi, Rovella, Pellegrini. All.: Tudor.

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua (78' Centonze), Coppola, Magnani, Cabal; Folorunsho (86' Henry), Serdar; Lazovic (78' Bonazzoli), Noslin, Mitrovic (60' Duda); Swiderski (60' Suslov). A disp.: Chiesa, Perilli, Belahyane, Tavsan, Vinagre, Dani Silva, Dawidowicz, Patanè, Charlys. All.: Baroni.

Arbitro: Davide Massa (sez. Imperia); Assistenti: Costanzo - PasseriI; IV ufficiale: Tremolada; V.A.R.: Pairetto; A.V.A.R.: Doveri.

Ammoniti: 38' Romagnoli (L), 49' Casale (L), 71' Luis Alberto (L), 71' Duda (V), 74' Cabal (V), 86' Coppola (V), 90'+3' Noslin (V), 90'+4' Zaccagni (V)

SECONDO TEMPO

90'+4' Triplice fischio dell'arbitro: la Lazio vince contro il Verona.

90'+4' Ammonito anche Zaccagni.

90'+3' Cartellino giallo anche per Noslin, che fa fallo su Zaccagni ma poi ha qualcosa da ridire all'arbitro.

90'+1' Calcio di punizione in favore della Lazio: sanzionato il fallo di Centonze su Kamada.

90' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per altri quattro minuti.

90' Noslin irregolare su Marusic e calcio di punizione in favore della Lazio.

86' Fuori Castellanos e Anderson, dentro Immobile e Vecino.

86' Fuori Folorunsho, dentro Henry.

86' Coppola duro su Castellanos e ammonizione per il calciatore del Verona.

85' Pedro va alla conclusione: la palla colpisce il palo, sorprendendo Montipò che stava sul palo opposto.

84' Calcio di punizione in favore della Lazio dal limite dell'area: Pedro viene atterrato da Cabal. Nessuna sanzione per il calciatore, che aveva già rimediato l'ammonizione.

82' Mandas è provvidenziale, salva la Lazio intervendo sul colpo di spalla di Coppola.

80' Duello Folorunsho-Guendouzi con il primo che ha la peggio: staff medico in campo per accertarsi delle sue condizioni.

79' Kamada aspetta tantissimo prima di andare alla conclusione, il Verona recupera.

78' Doppio cambio per Baroni: Tchatchoua e Lazovic, dentro Centonze e Bonazzoli.

76' Cambia ancora la Lazio: dentro Hysaj per Luis Alberto.

75' Calcio di punizione in favore della Lazio: batte Luis Alberto, c'è la deviazione di un avversario. Sarà angolo per i biancocelesti, sempre il Mago dalla bandierina.

74' Ammonito Cabal, che interviene in modo irregolare su Pedro.

72' GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL!!!! E finalmente la partita si sblocca: segna Zaccagni! Il numero 20 scambia con Luis Alberto e poi va alla conclusione mettendo la palla alle spalle di Montipò.

71' Ammonito sia Luis Alberto che Duda.

69' Guendouzi per Castellanos, Montipò risponde. L'argentino si "perde" anche un calcio d'angolo perché prova di testa a rimettere la palla in mezzo.

66' Pedro fallisce un gol clamoroso! Kamada anticipa Duda, crossa per lo spagnolo. È praticamente un rigore in movimento, ma l'ex Barça calcia fuori!

63' Luis Alberto, a tu per tu col portiere, prova lo scavetto: la palla finisce fuori. Tuttavia, l'assistente aveva alzato già la bandierina del fuorigioco.

62' Calcio di punizione in favore del Verona: la palla si perde direttamente in out senza che nessuno la tocchi.

60' Fuori Swiderski e Mitrovic, dentro Suslov e Duda.

60' Doppio cambio Lazio: fuori Isaksen, dentro Zaccagni; fuori Casale per Pedro.

59' Contropiede Verona: Swiderski per Lazovic che va alla conclusione, Mandas blocca la palla.

56' Castellanos su Magnani, per l'arbitro Massa è fallo: calcio di punizione in favore del Verona.

55' Ottimo l'intervento di Tchatchoua che anticipa Marusic in scivolata.

54' Contropiede Lazio: tutto parte da Castellanos, poi Anderson e infine Luis Alberto. La conclusione dello spagnolo si perde alta sopra la traversa.

49' Ammonito anche Casale per il fallo su Swiderski.

48' Traversa di Felipe Anderson!

46' Luis Alberto in verticale per Kamada che si fa recuperare dagli avversari senza riuscire ad andare in rete.

45' Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo di Lazio - Verona.

PRIMO TEMPO

45'+1' Duplice fischio da parte dell'arbitro: finisce il primo tempo di Lazio - Verona.

45' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà solamente per un altro minuto.

45' Serdar rimane a terra dopo un contatto con Isaksen: l'arbitro, troppo severo, concede il calcio di punizione in favore del Verona.

41' Duello Cabal-Luis Alberto: entrambi rimangono a terra, l'arbitro ferma il gioco bloccando l'azione. Dopo qualche secondo d'apprensione, tutti e due si alzano, pronti per proseguire il match.

38' Il primo cartellino giallo del match viene sventolato davanti a Romagnoli: il difensore viene ammonito per il fallo su Swiderski all'altezza del cerchio di centrocampo.

36' Fallo in area di Serdar su Guendouzi: ma per l'arbitro non c'è nulla.

35' Mandas esce male, Verona a un passo dall'approfittarsi dell'errore del portiere. Per fortuna, il tiro di Swiderski non è nulla di che.

34' Calcio d'angolo in favore del Verona, battuto ancora da Swiderski. Mandas allontana con i pugni.

32' Mitrovic crossa per Swiderski che va alla conclusione di testa: la palla si perde di poco sopra la traversa.

30' Magnani su Castellanos: per l'arbitro - inspiegabilmente - è stato l'argentino l'ultimo a toccare la palla e non c'è fallo. Rimessa laterale per il Verona,

29' È uno schema: Luis Alberto per Anderson, che richiama in causa lo spagnolo, la conclusione è completamente fuori misura.

28' Calcio di punizione in favore della Lazio dopo l'entrata decisamente dura di Serdar su Marusic.

27' Swiderski qualche secondo a terra dopo il "duello" con Romagnoli: nulla di grave per il gialloblù, che può proseguire.

26' Contropiede Lazio proprio dal calcio d'angolo in favore del Verona. Luis Alberto per Isaksen che però stoppa malissimo la palla, perdendola.

25' Casale devia in angolo: corner in favore del Verona, Swiderski dalla bandierina.

23' Lazio nuovamente in possesso palla dopo l'intervento irregolare di Coppola su Anderson. Casale si fa rubare la palla da Folorunsho, per fortuna c'è l'intervento di un compagni di squadra che la mette in out.

22' Ci prova anche Anderson, sempre dalla distanza: attento anche adesso Montipò.

21' Calcio di punizione in favore del Verona dopo l'intervento di Casale su Noslin. La Lazio, però, riesce a recuperare velocemente la palla.

19' Sugli sviluppi del corner arriva la conclusione di Isaksen, veramente troppo centrale: Montipò c'arriva senza troppi problemi.

18' Il tentativo di Kamada viene deviato in angolo: dalla bandierina c'è Luis Alberto, pronto a incaricarsi del corner.

17' Bella triangolazione per la Lazio a un passo dall'area di rigore, che si conclude con l'intervento di Tchatchoua su Marusic.

14' Ancora Lazio in contropiede con Castellanos: aspetta troppo, c'è la deviazione di un avversario. Ma l'assistente alza la bandierina del fuorigioco.

13' Dagli sviluppi della stessa azione, calcio d'angolo in favore della Lazio che si conclude con la conclusione dalla lunghissima distanza di Kamada, completamente fuori misura!

12' Guendouzi in verticale per Luis Allberto che fa sponda per Castellanos. L'argentino, da posizione defilata, prova il tiro senza però inquadrare lo specchio della porta.

11' Ancora Lazio con Guendouzi che chiama in causa Patric. Lo spagnolo crossa in area di rigore, senza però trovare la conclusione di un compagno.

10' Palla in mezzo di Marusic: passa lungo tutta l'area, avvicinandosi sia a Luis Alberto che a Castellanos. Nessuno prova la conclusione, però.

9' Kamada penetra bene in area, salta un paio d'avversari e poi mette una buona palla al centro: non c'è alcun compagno, la difesa allontana.

7' Buona intuizione di Isaksen per Luis Alberto al centro dell'area: lo spagnolo non c'arriva, Cabal protegge il pallone per Montipò.

5' Anche il Verona si rende pericoloso: lo fa con Noslin, che prova il tiro dalla distanza. Anche in questo caso la palla si perde in out.

4' Primo squillo della Lazio: ci prova Guendouzi dalla lunga distanza: la palla si perde di poco al lato della porta di Montipò.

3' Il possesso viene interrotto dall'intervento falloso, secondo l'arbitro, di Romagnoli su Folorunsho. Riparte il Verona.

2' La Lazio mantiene il possesso palla in questi primissimi minuti di gioco, tuttavia senza avvicinarsi alle zone più "calde" del campo.

1' Fischia l'arbitro: inizia in questo momento Lazio - Verona!

AGGIORNAMENTO ORE 20.35 - Ecco, infine, le parole di Tudor a Sky: "Oggi è una battaglia. L'obiettivo..." (QUI LE DICHIARAZIONI COMPLETE)

AGGIORNAMENTO ORE 20.20 - Nell'immediato pre-gara è intervenuto ai microfoni di Dazn Mattia Zaccagni (QUI LE DICHIARAZIONI COMPLETE)

AGGIORNAMENTO ORE 20.10 - Entra in campo la Lazio, qualche minuto più tardi rispetto ai portieri che avevano già iniziato il riscaldamento.

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Verona. Dopo i successi contro Salernitana e Genoa, e l'amara eliminazione dalla Coppa Italia al termine del doppio confronto con la Juve, i biancocelesti di Tudor sono chiamati a fare risultato contro i gialloblù guidati da Baroni per conservare ancora speranze di ottenere la qualificazione in Europa. Fischio d'inizio alle 20.45 all'Olimpico di Roma.

