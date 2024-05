UFFICIALE | Niente Serie A per Jorginho, pronto il rinnovo con l'Arsenal - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Niente ritorno in Italia per Jorginho. Il calciatore, accostato in passato anche alla Lazio quando in panchina sedeva Maurizio Sarri, ha infatti rinnovato il suo contratto in scadenza con l'Arsenal.

Ad annunciarlo è stato proprio il profilo ufficiale dei Gunners con un tweet con scritto: "Here to stay", "Qui per restare".