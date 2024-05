Vitesse, il falconiere dice addio: "Non c'è più spazio per me e l'aquila"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Svolta storica nel calcio olandese. L'ultima notizia riguarda il Vitesse, retrocesso in seconda serie a causa di una penalizzazione di 18 punti. Il motivo riguarda il mancato rispetto dei requisiti del regolamento per la licenza d'iscrizione al campionato, che rischia anche di far scomparire il club. A questo proposito si è fatto sentire il falconiere della squadra Gerard van den Brink, che da diciotto anni fa volare l'aquila Hertog prima delle partite della formazione giallonera come succede all'Olimpico quando gioca la Lazio. Di recente gli è stato detto che non ci sarà più spazio per l'animale, o almeno non come prima: "Solo mezz'ora prima per le tribune vuote. Ma non l'ho addestrato per quello", ha detto van den Brink a De Gelderlander. È chiaro, quindi, che a partire dalla prossima stagione Hertog e il suo falconiere non saranno più con il Vitesse: "Il club mi ha dato molto: fama e prestigio, ma anche lavoro extra. La gente vuole vedere Hertog. Ma ho visto il club cambiare. Potrebbe essere stata l'ultima partita del Vitesse (contro l'Ajax, ndr.), ma se loro ci saranno ancora, io non ci sarò più", ha spiegato.