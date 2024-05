Lazio, niente Champions: ecco cosa manca per l'Europa League

Il pareggio contro l'Inter e la vittoria della Roma chiudono definitivamente e matematicamente alla Lazio la possibilità di arrivare sesta in classifica. I biancocelesti sono ora a tre punti dai giallorossi che però hanno gli scontri diretti a favore (0-0 all'andata, 1-0 al ritorno). Qualora di successo nell'ultima giornata con ko giallorosso, i due club arriverebbero appaiati ma con la formazione di De Rossi che avrebbe la meglio. Questo chiude le porte alla squadra di Tudor e mette i giallorossi ancora in corsa per un posto Champions che conquisteranno solo se l'Atalanta dovesse vincere l'Europa League e contemporaneamente chiudere al quinto posto, qualora i bergamaschi arrivassero terzi o quarti non sbloccherebbero nessun altro slot per la Champions.

Per quello che riguarda la Lazio, è sicura la sua partecipazione alle coppe europee, ma per ora solo la Conference è matematica. Per chiudere al settimo posto e blindare l'accesso alla prossima Europa League le aquile devono fare almeno un punto contro il già retrocesso Sassuolo. In alternativa i capitolini possono comunque non essere superati dalla Fiorentina che ha una gara e sei punti in meno in classifica. Qualora i viola non dovessero fare bottino pieno contro Cagliari e Atalanta, la Lazio sarebbe matematicamente in Europa League. L'unico incastro che befferebbe la Lazio sarebbe la sconfitta con il Sassuolo e un doppio successo viola nella due gare che mancano. I precedenti tra Lazio e Fiorentina sono in assoluta parità, ma i toscani hanno una migliore differenza reti generale (+10 i biancocelesti, +13 la squadra di Italiano) che potrebbe sorridere ai gigliati. Ecco uno specchietto riassuntivo

LAZIO IN EUROPA LEAGUE SE

Vince o pareggia con il Sassuolo

Perde con il Sassuolo e la Fiorentina non vince o con il Cagliari o con l'Atalanta

LAZIO IN CONFERENCE LEAGUE SE

Perde con il Sassuolo e la Fiorentina vince entrambe le gare rimaste

Pubblicato il 19.05