Calciomercato Lazio | Per il centrocampo torna di moda Casadei: i dettagli

Si avvicina sempre di più la fine del campionato e l'inizio del mercato estivo. La Lazio, in attesa dell'ultima gara in casa contro il Sassuolo, ha già iniziato a programmare alcuni colpi per la prossima stagione. Oltre a Tchaouna e a Gosens, che potrebbe tornare in Italia dopo una stagione deludente con l'Union Berlino, sarebbe tornato di moda anche il nome di Cesare Casadei, come riportato dalla redazione di Calciomercato.it. Già l'estate scorsa la dirigenza biancoceleste aveva provato a farlo sbarcare nella Capitale, come vi avevamo raccontato. Adesso il club laziale sarebbe piombato nuovamente sul calciatore per mettere la sua fisicità e qualità al servizio di Igor Tudor. Il classe 2003, che ha un contratto con il Chelsea fino al 2028, sarebbe perfetto da affiancare a Kamada, sempre che il giapponese decida di rinnovare il suo accordo. In questa stagione però, vissuta al Leicester fino a gennaio, il centrocampista italiano ha trovato pochissimo spazio. La Lazio perciò potrebbe anticipare la concorrenza (in passato ci aveva provato la Juventus) proponendo un prestito con obbligo di riscatto e inserendo una clausola di riacquisto in favore dei Blues.