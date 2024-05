MOVIOLA| Inter - Lazio, Sacchi sbaglia poco ma incide: l’episodio

Il primo pareggio della Lazio in un match diretto da Juan Luca Sacchi. Il bilancio con il fischietto della sezione di Macerata si aggiorna così a quattro vittorie e un solo segno X. Direzione non sempre convincente del fischietto marchigiano: perplime soprattutto la valutazione sul calcio di punizione concesso ai nerazzurri su cui poi si è sviluppata l'azione del gol del pareggio nerazzurro. A seguire gli episodi disciplinari più significativi della gara.

PRIMO TEMPO

5' - Non convalidato il gol di Castellanos: sul filtrante in profondità di Kamada l'attaccante argentino è in offside per pochissimi centimetri.

18’ - Pavard duro su Zaccagni sotto gli occhi di Sacchi: punizione Lazio, non è il primo intervento falloso ai danni dell’ex Hellas, poteva starci anche un provvedimento.

35’ - Intervento sospetto di Bastoni su Zaccagni dopo che quest’ultimo era andato al tiro colpendo l’esterno della rete. Il contatto probabilmente è avvenuto con la sfera non più in gioco, motivo per il quale non è stata presa in considerazione l’on field review.

45’ - Protesta Lautaro per un contatto fortuito in area con Vecino: l’uruguagio perde l’equilibrio e nella dinamica intercetta le gambe dell’avversario. Sacchi valuta e decide di lasciar correre.

45’ - Segnalato un minuto di extra time.

SECONDO TEMPO

50’ - Netto il fallo di Dimarco su Zaccagni, proteste vistose di Bastoni che rischia il giallo.

52’ - Ammonito Casale che interrompe una ripartenza nerazzurra suscitando le proteste del difensore biancoceleste: in effetti l’inerzia offensiva dell’azione si era pressappoco affievolita.

77’- Errore di Sacchi che regala un calcio di punizione per l’Inter da posizione centrale: è sul pallone, infatti, la scivolata di Vecino che poi solo in seguito intercetta le gambe di Pavard.

84’ - Sul pallone l’intervento disperato in scivolata di Pavard che per un soffio sfila la sfera a Castellanos.

85’ - Dubbi sulla punizione concessa all’Inter per l’intervento di Felipe Anderson su Dumfries: l'intervento del brasiliano sembrava al limite. Sulla successiva punizione il gol del pareggio dello stesso esterno olandese.

90’ - Concessi 4 minuti di recupero.