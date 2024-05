Serie A e coppe europee: tutte le combinazioni spiegate nel dettaglio

TUTTOmercatoWEB.com

Il vice segretario generale della UEFA Giorgio Marchetti ha parlato ai microfoni di Sky Calcio Club per fare chiarezza sulla questione del numero di squadre italiane che potranno aggiudicarsi un posto in Champions, Europa e Conference del prossimo anno. Marchetti ha spiegato che, nel caso in cui la Fiorentina vincesse la Conference League e arrivasse all'ottavo posto, con la contemporanea vittoria dell'Europa League da parte dell'Atalanta di Gasperini, ben nove squadre italiane andrebbero a giocare in Europa. In quel caso, la nona si qualificherebbe per la Conference League.

Se quindi l'Atalanta vincesse l'Europa League e la Fiorentina vincesse la Conference, altre sette squadre avrebbero il diritto di partecipare alle coppe europee. Da ricordare che, in questo momento, la Roma ha aritmeticamente blindato il sesto posto ed è quindi certa di un posto in Europa League. Se la Dea vincesse l'Europa League e arrivasse quinta, i giallorossi "salirebbero" in Champions League. Settima e ottava andrebbero in Europa League, la nona invece in Conference.