RIVIVI DIRETTA - Inter-Lazio 1-1, Dumfries vanifica il gol di Kamada: pari a San Siro

Serie A TIM | 37ª giornata

Domenica 19 maggio 2024, ore 18:00

Stadio San Siro, Milano

INTER - LAZIO 1-1 (32' Kamada, 88' Dumfries)

NTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (64' Carlos Augusto); Darmian (65' Dumfries), Barella, Calhanoglu (76' Sanchez), Mkhitaryan (64' Frattesi), Dimarco (76' Buchanan); Thuram, Lautaro Martinez.

A disp.: Di Gennaro, Audero, Sensi, De Vrij, Cuadrado, Arnautovic, Klaassen, Asllani, Bisseck.

All.: Inzaghi;

LAZIO (3-4-2-1): Provedel; Patric, Casale, Gila (78' Cataldi); Marusic, Vecino, Rovella (66' Guendouzi), Pellegrini (66' Hysaj); Kamada (71' Felipe Anderson), Zaccagni (71' Luis Alberto); Castellanos.

A disp.: Mandas, Renzetti, Lazzari, Isaksen, Pedro, Immobile, Gonzalez.

All.: Tudor.

Arbitro: Juan Luca Sacchi (sez. Macerata); Assistenti: Bercigli - Palermo; IV ufficiale: Santoro; V.A.R.: Serra; A.V.A.R.: Aureliano

Ammoniti: 54' Casale (L)

Espulsi: //

SECONDO TEMPO

90'+4' Finisce 1-1 tra Inter e Lazio, Dumfries annulla il gol di Kamada.

90'+2' Castellanos ci prova dal limite dell'area ma il suo tiro viene murato da Buchanan.

90'+1' Conclusione di Sanchez dal limite dell'area, palla che esce di poco alla destra di Provedel.

90' Ci saranno 4' di recupero.

88' Gol dell'Inter. Dumfries stacca di testa su Marusic e mette in porta il cross di Sanchez.

85' Occasione divorata da Castellanos. Cataldi recupera palla al limite dell'area, lancia l'argentino verso l'area di rigore, l'argentino ignora Guendouzi da solo e si lascia rimontare e chiudere da Pavard.

79' Punizione insidiosa di Sanchez deviata in calcio d'angolo dalla barriera.

78' Tudor si affida a Cataldi che prende il posto di Gila e sposta Hysaj come braccetto di difesa al posto dello spagnolo con Felipe Anderson che, invece, si trasferisce sulla fascia mancina.

76' Inzaghi richiama in panchina Calhanoglu e Dimarco e manda in campo Sanchez e Buchanan.

75' Chiusura provvidenziale di Gila su Thuram in area di rigore.

72' Altri due cambi per la Lazio: fuori Zaccagni e Kamada ed entrano Luis Alberto e Felipe Anderson.

71' Guendouzi prova una conclusione da fuori area, il suo tiro però termina largo sul fondo.

70' Due contro due interessante per i biancocelesti, Kamada conduce sulla destra e prova servire in mezzo Castellanos, ma la chiusura di Acerbi è decisiva.

69' Follia di Gila che salta in area di rigore Lautaro con un cambio di direzione improvviso e scappa via palla al piede. L'argentino lo stende e concede calcio di puntizione.

66' Due cambi anche per Tudor: dentro Hysaj e Guendouzi, fuori Pellegrini e Rovella.

66' Carlos Augusto prova subito a rendersi pericoloso ma il suo cross termina tra le braccia di Provedel.

64' Sono di Inzaghi i primi cambi. Il tecnico piacentino manda in campo Dumfries, Carlos Augusto e Frattesi al posto di Darmian, Bastoni e Mkhitaryan.

62' Vecino sfiora il raddoppio. Il centrocampista salta il diretto marcatore, entra in area e calcia con il sinistro a incrociare: palla fuori di un soffio.

61' Patric si frappone nel triangolo al limite dell'area tra Lautaro e Thuram e salva un'azione potenzialmente pericolosa.

59' Palo dell'Inter. Lautaro devia sul legno il calcio d'angolo di Calhanoglu.

58' Provedel nega il gol di testa a Barella. Il centrocamposta nerazzurro svetta in area ma trova l'opposizione dell'estremo difensore biancoceleste.

56' Castellanos conquista un ottimo pallone sulla trequarti avversaria, punta l'area di rigore, ma arrivato al limite prova a superare l'avversario e perde palla. Si lamenta Kamada che si era liberato alla sua destra.

54' Ammonito Casale per aver fermato Acerbi lanciato in contropiede. Il centrale biancoceleste era ammonito e salterà la partita contro il Sassuolo.

53' Fallo di Dimarco su Zaccagni che si conquista un buon calcio di punizione sulla trequarti avversaria.

51' Lautaro supera Rovella sulla sinistra, arriva sul fondo e mette al centro per Dimarco, Gila è bravissimo ad anticipare e allontanare il pericolo.

50' Calhanoglu ci prova da distanza siderale, palla che si abbassa pochi centimetri dopo aver superato la traversa.

47' Possesso in mano alla Lazio in questi primi minuti della seconda frazione. I biancocelesti cercano di trovare buchi nella retroguardia dell'Inter.

45' Fischio di Sacchi: al via il secondo tempo!

PRIMO TEMPO

45'+2' Duplice fischio a San Siro. La Lazio va negli spogliatoi in vantaggio grazie al gol di Kamada.

45'+2' Ci prova da fuori Thuram ma non inquadra lo specchio.

45'+1' Barella si coordina da solo in area di rigore, bravo e rapido Gila a frapporsi tra palla e porta con il corpo.

45' Ci sara 1' di recupero.

44' Provvidenziale doppio intervento di Casale in area di rigore ostacola Lautaro al momento del tiro.

42' Cross di Dimarco a pescare Thuram, il colpo di testa del francese è però fuori misura.

40' Rovella gestisce un pallone difficile a centrocampo e dà il via a una grande azione della Lazio. Zaccagni conduce e serve Kamada che, dal limite, allarga per Patric ma il suo cross per Castellanos viene gestito male dall'argentino che sbaglia l'appoggio per Vecino.

37' L'Inter prova a reagire con un cross pericoloso di Dimarco che, però, viene controllato attentamente dalla difesa della Lazio.

36' Indemoniato Kamada che salta tre uomini e manda in area Zaccagni che, dalla destra, prova una conclusione a incrociare ma trova solo l'esterno della rete.

33' GOOOOOOOOOOOOOOOL! Kamada, di sinistro, da fuori area calcia e porta in vantaggio la Lazio dopo una lunga manovra dei biancocelesti.

29' Ci riprova Dimarco, risponde ancora presente Provedel. L'estremo difensore della Lazio vola sulla conclusione a giro del terzino nerazzurro e smanaccia in calcio d'angolo.

28' Ancora Provedel a salvare la Lazio! Patric si perde in area D​​​​​​​imarco che, servito da Acerbi, calcia di destro ma trova l'opposizione del portiere biancoceleste.

26' Conclusione in corsa di Dimarco che di destro calcia alto sopra la traversa.

25' Ottimo cross di Patric che cerca Castellanos nel mezzo, il Taty svetta ma non riesce a colpire il pallone.

22' La Lazio cerca di costruirsi le occasioni mediante il palleggio, schiacciando l'Inter nella propria metà campo.

19' Bellissimo duello sulla linea di fondo tra Gila e Thuram. Ad avere la meglio è lo spagnolo che non solo mantiene il possesso, ma ne esce anche un grande giocata verso Casale.

14' La Lazio sfiora il vantaggio. Errore di Acerbi in uscita che viene raccolto da Kamada, il giapponese infila in area di rigore per Castellanos che con il destro a incrociare non riesce a superare Sommer. Dopo la respinta la Lazio ci riprova con Zaccagni che, da fuori area, non riesce a indirizzare bene il pallone e lo consegna al portiere nerazzurro.

12' Iniziativa di Zaccagni sulla sinistra, l'esterno arriva sul fondo e prova un tiro-cross che viene respinto prontamente da Sommer sul suo palo.

11' Ripartenza dell'Inter che va al cross con Dimarco, la difesa della Lazio è attenta e respinge.

8' Pellegrini perde Lautaro in marcatura, l'attaccante dell'Inter prova un tiro cross che viene deviato in calcio d'angolo prima dalla difesa e poi da Provedel.

4' Annullato il gol a Castellanos. L'argentino era sfuggito alla retroguardia avversaria, ma la sua posizione era leggermente oltre l'ultimo difendente dell'Inter.

3' Miracolo di Provedel! La difesa della Lazio si dimentica Thuram che in area di rigore si lascia ipnotizzare dal portiere biancoceleste.

2' Parte molto aggressiva la Lazio. Kamada recupera sulla trequarti, cerca al centro Gila, ma il suo passaggio è impreciso e la difesa dell'Inter allontana.

1' Fischia Sacchi: inzia Inter-Lazio!

AGGIORNAMENTO 17.50 - Terminato il riscaldamento delle due squadre che fanno ritorno nello spogliatoio. A breve il fischio d'inizio.

Buonasera amiche ed amici de lalaziosiamonoi.it da Niccolò Di Leo e benvenuti alla diretta scritta di Inter-Lazio, partita in programma alle ore 18.00 e valida per la penultima giornata di Serie A. Sul campo si troveranno due formazioni con stati d'animo e obiettivi completamente diversi. Da una parte i nerazzurri in clima di festa per lo Scudetto vinto che cercheranno di regalare una notte speciale ai propri tifosi. Dall'altra i biancocelesti di Tudor che sono a caccia dei tre punti che gli consentirebbero la qualificazione matematica in Europa League.