Lazio, Provedel a LSC: "Sto bene, è stata lunga. Con Tudor la squadra..."

La Lazio si gioca le sue carte contro l’Inter, neo vincitrice dello scudetto. Igor Tudor ha il compito di centrare un’altra vittoria per non tagliarsi le gambe in ottica Champions League. A pochi minuti dal match in programma alle 18.00 a San Siro, ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto Ivan Provedel: “Sto bene, finalmente, sono contento di essere qui e giocare. E’ stata lunga, più del previsto, mi sento bene e spero di dare il mio contributo in campo e spero di fare una grande prestazione per portare più punti possibili. Noi dobbiamo fare una gara perfetta, poi sarà il campo sarà a parlare. Tudor? Quando non potevo scendere in campo ho cercato di stare il più possibile con la squadra. Vedo una squadra che sta cercando di fare il proprio meglio per fare più punti possibili, abbiamo strada da recuperare ma vedo una squadra che vuole farlo con intenzione, spero che vengo eseguito al meglio ciò venga chiesto dall’allenatore".