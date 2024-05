Champions, Europa e Conference League: date e orari di tutte le finali

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Le coppe europee sono arrivate di nuovo alla fine: manca solamente l'ultimo grande atto per decretare i vincitori. In Champions League il Real Madrid affronterà il Borussia Dortmund; in Europa League l'Atalanta se la vedrà contro il Bayer Leverkusen; in Conference League invece la Fiorentina sfiderà l'Olympiakos. Di seguito le date e gli orari di tutte le gare.

Champions League

Borussia Dortmund - Real Madrid, 1 giugno 2024 ore 21:00;

Europa League

Atalanata - Bayer Leverkusen, 22 maggio 2024 ore 21:00;

Conference League

Olympiakos - Fiorentina, 29 maggio 2024 ore 21:00.