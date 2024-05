Lazio - Empoli, l'Olimpico in festa: il dato aggiornato sui biglietti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio si prepara ai celebrativi del 50° anniversario del primo scudetto targato Maestrelli. Tante le iniziative per domenica 12 maggio, ma saranno anche molte le tensioni in campo per non rischiare di perdere il posto in Europa League. Contro l'Empoli infatti è atteso un grande banco di prova dopo l'amaro pareggio contro il Monza che non ha permesso ai biancocelesti di sognare anche per la Champions League. In occasione della partita in programma all'Olimpico, stando al dato raccolto dalla nostra redazione saranno 46.000 i tifosi presenti allo stadio, ai quali è stato consigliato di recarsi con largo anticipo sul posto.